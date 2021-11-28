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Дэмьен Лиллард отреагировал на предложение стать боксёром после завершения карьеры

Дэмьен Лиллард отреагировал на предложение стать боксёром после завершения карьеры
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на предложение стать боксёром после завершения карьеры. Напомним, несколько известных баскетболистов «на пенсии» пробовали себя в боксе, сейчас на ринге выступает Ламар Одом.

«Пожалуй, я потрачу свои сотни миллионов, не травмируя голову, сэр», — написал Лиллард в «Твиттере», отвечая на вопрос подписчика.

Отметим, что Одом демонстрирует неплохие успехи в боксе. В октябре 2021 года он одержал свою вторую победу на ринге, победив Оджани Ноа. В первом поединке экс-баскетболист нокаутировал рэпера Аарона Картера. Бой состоялся 11 июня нынешнего года. Изначально Одом должен был выйти в ринг против 54-летнего легендарного боксёра Риддика Боу, но бой отменили из-за опасений по поводу состояния здоровья Боу.

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