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Стив Керр: в этом году «Голден Стэйт» создаёт нечто особенное

Стив Керр: в этом году «Голден Стэйт» создаёт нечто особенное
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением об удачном старте нынешнего сезона в исполнении команды. Напомним, сейчас «Уорриорз» возглавляют сводную таблицу лиги.

«У нас действительно хорошая команда. Это главное. Если вы хорошо играете и умеете защищаться так, как это делаем мы, то выиграете много домашних матчей. Мне нравится, что мы доказали это в начале сезона. Наши фанаты это чувствуют, мы слышим их каждый игровой вечер. Этот шум, энергию и восторг. В нынешнем сезоне «Голден Стэйт» создаёт нечто особенное вместе с болельщиками.

Мы сейчас находимся в совсем другой ситуации, чем были несколько лет назад, когда находились на вершине. Наша игра сейчас представляет собой нечто свежее и новое. Мы заслужили это, как и наши поклонники», — цитирует Керра NBC Sports.

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