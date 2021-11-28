Стив Керр отказался отвечать на острый вопрос о Майкле Джордане и Стефене Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр не стал отвечать на вопрос фаната, попросившего его выбрать между бывшим товарищем по «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом и разыгрывающим своей команды Стефеном Карри. Соответствующее видео доступно на странице Bleacher Report «Твиттере».
«Стив, один вопрос: Майкл Джордан или Стефен Карри?» – спросил болельщик.
«Что, ты собираешь выложить это в «Твиттер»?» – не стал прямо отвечать Керр.
В этом сезоне Карри проводит на площадке в среднем по 7,3 минуты в четвёртых четвертях по сравнению с 5,8 минуты в прошлом. «Голден Стэйт» (16-2) показывает лучший результат в НБА, Карри набирает 28,2 очка в среднем за игру и претендует на звание лучшего скорера сезона.
Ранее сообщалось, что Стефен недоволен принципом ротации Керра в «Голден Стэйт».
- 28 ноября 2021
-
15:19
-
14:21
-
12:40
-
11:47
-
10:41
-
09:55
-
09:08
-
08:59
-
07:07
-
06:13
-
01:20
-
00:00
- 27 ноября 2021
-
22:57
-
21:55
-
20:48
-
19:43
-
18:51
-
17:48
-
16:41
-
15:40
-
15:13
-
14:30
-
13:22
-
13:15
-
12:04
-
11:12
-
10:15
-
09:47
-
09:00
-
08:53
-
08:48
-
08:40
-
08:38
-
07:58
-
00:51