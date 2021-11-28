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Стив Керр отказался отвечать на острый вопрос о Майкле Джордане и Стефене Карри

Стив Керр отказался отвечать на острый вопрос о Майкле Джордане и Стефене Карри
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр не стал отвечать на вопрос фаната, попросившего его выбрать между бывшим товарищем по «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом и разыгрывающим своей команды Стефеном Карри. Соответствующее видео доступно на странице Bleacher Report «Твиттере».

«Стив, один вопрос: Майкл Джордан или Стефен Карри?» – спросил болельщик.

«Что, ты собираешь выложить это в «Твиттер»?» – не стал прямо отвечать Керр.

В этом сезоне Карри проводит на площадке в среднем по 7,3 минуты в четвёртых четвертях по сравнению с 5,8 минуты в прошлом. «Голден Стэйт» (16-2) показывает лучший результат в НБА, Карри набирает 28,2 очка в среднем за игру и претендует на звание лучшего скорера сезона.

Ранее сообщалось, что Стефен недоволен принципом ротации Керра в «Голден Стэйт».

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