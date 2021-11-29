НБА приняла решение по фанатам «Индианы», которых удалили с матча по указке Леброна

НБА приняла решение по фанатам «Индианы Пэйсерс», которых удалили с матча с «Лос-Анджелес Лейкерс» по указке Леброна Джеймса. Два болельщика выкрикивали оскорбления в адрес Леброна и желали смерти его сыну.



Как сообщает в своём «твиттере» известный журналист Шэмс Чарания, НБА рассмотрела ситуацию и вынесла вердикт, что зрители были удалены за нарушение кодекса поведения болельщиков лиги. По имеющейся информации, лига не станет вводить дисциплинарные меры в адрес данных болельщиков и они смогут в дальнейшем посещать матчи НБА.



Напомним, встреча в Индианаполисе завершилась победой «Лейкерс» в овертайме со счётом 124:116. Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс как раз Леброн Джеймс, набравший 39 очков и совершивший 5 подборов и 6 передач.

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