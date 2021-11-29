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«Бруклин» надолго потерял одного из лучших снайперов НБА

«Бруклин» надолго потерял одного из лучших снайперов НБА
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Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Джо Харрис перенесёт операцию по поводу травмы голеностопа и пропустит 1-2 месяца, сообщает Hoops Rumors.

Главный тренер «Нетс» Стив Нэш сообщил журналистам, что операция нужна для того, чтобы удалить маленький осколок кости из голени баскетболиста. В клубе считают, что хирургическое вмешательство на данном этапе сезона – «хорошее решение», потому что у Харриса будет время восстановиться и вернуться в состав по ходу регулярного чемпионата НБА.

Харрис не играет с 14 ноября, когда он получил травму в матче с «Оклахома-Сити Тандер». В нынешнем сезоне защитник набирает 11,3 очка и 4,0 подбора в среднем за игру при точности трёхочковых 46,5%, оправдывая статус одного из лучших снайперов лиги.

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