«Бруклин» надолго потерял одного из лучших снайперов НБА

Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Джо Харрис перенесёт операцию по поводу травмы голеностопа и пропустит 1-2 месяца, сообщает Hoops Rumors.



Главный тренер «Нетс» Стив Нэш сообщил журналистам, что операция нужна для того, чтобы удалить маленький осколок кости из голени баскетболиста. В клубе считают, что хирургическое вмешательство на данном этапе сезона – «хорошее решение», потому что у Харриса будет время восстановиться и вернуться в состав по ходу регулярного чемпионата НБА.



Харрис не играет с 14 ноября, когда он получил травму в матче с «Оклахома-Сити Тандер». В нынешнем сезоне защитник набирает 11,3 очка и 4,0 подбора в среднем за игру при точности трёхочковых 46,5%, оправдывая статус одного из лучших снайперов лиги.