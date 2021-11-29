«Бруклин» надолго потерял одного из лучших снайперов НБА
Поделиться
Атакующий защитник «Бруклин Нетс» Джо Харрис перенесёт операцию по поводу травмы голеностопа и пропустит 1-2 месяца, сообщает Hoops Rumors.
Главный тренер «Нетс» Стив Нэш сообщил журналистам, что операция нужна для того, чтобы удалить маленький осколок кости из голени баскетболиста. В клубе считают, что хирургическое вмешательство на данном этапе сезона – «хорошее решение», потому что у Харриса будет время восстановиться и вернуться в состав по ходу регулярного чемпионата НБА.
Харрис не играет с 14 ноября, когда он получил травму в матче с «Оклахома-Сити Тандер». В нынешнем сезоне защитник набирает 11,3 очка и 4,0 подбора в среднем за игру при точности трёхочковых 46,5%, оправдывая статус одного из лучших снайперов лиги.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
23:37
-
23:25
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
21:37
-
21:00
-
19:53
-
18:54
-
17:46
-
16:55
-
15:51
-
14:55
-
14:33
-
13:55
-
12:55
-
11:38
-
10:38
-
09:34
-
09:32
-
09:22
-
08:05
-
02:25
-
00:11
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
22:03
-
20:48
-
19:45
-
19:10
-
18:57
-
17:56
-
17:20
-
16:11
-
15:19
-
14:21
Партнерский контент