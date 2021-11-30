«Майами» проиграл «Денверу», «Чикаго» одолел «Шарлотт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 120:111.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который записал в свой актив дабл-дабл (24 очка + 15 подборов). Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Эдрис Адебайо (32 очка).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 133:119.
Самым результативными в составе победителей стал Никола Вучевич, ему удалось набрать 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Терри Розир, набравший 31 очко.
Также «Филадельфия Сиксерс» одолела «Орландо Мэджик» (101:96), «Индиана Пэйсерс» уступила «Миннесоте Тимбервулвз» (98:100) и «Хьюстон Рокетс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (102:89).
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