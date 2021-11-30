Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Майами» проиграл «Денверу», «Чикаго» одолел «Шарлотт»

«Майами» проиграл «Денверу», «Чикаго» одолел «Шарлотт»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 120:111.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который записал в свой актив дабл-дабл (24 очка + 15 подборов). Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Эдрис Адебайо (32 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 133:119.

Самым результативными в составе победителей стал Никола Вучевич, ему удалось набрать 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Терри Розир, набравший 31 очко.

Также «Филадельфия Сиксерс» одолела «Орландо Мэджик» (101:96), «Индиана Пэйсерс» уступила «Миннесоте Тимбервулвз» (98:100) и «Хьюстон Рокетс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (102:89).

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
101 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Карри - 24, Харрис - 17, Эмбиид - 16, Макси - 9, Ньянг - 8, Драммонд - 7, Тибулл - 7, Милтон - 6, Грин - 5, Коркмаз - 2, Бэсси, Джо, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Хенри
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Саггс - 17, Харрис - 16, Бамба - 11, Картер - 8, Хэмптон - 7, Океке - 5, Росс - 5, Айзек, Браздейкис, Вагнер, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Фульц, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
4-я четверть
133 : 117
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Вучевич - 30, Дерозан - 28, Лавин - 25, Болл - 16, Карузо - 14, Уайт - 8, Грин - 4, Джонс - 4, Досунму - 4, Браун, Брэдли, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
Шарлотт Хорнетс: Розир - 31, Хэйворд - 22, Убре - 18, Болл - 16, Вашингтон - 15, Бриджес - 9, Макдэниелс - 4, Ричардс - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Мартин, Пламли, Смит, Тор
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
4-я четверть
94 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 32, Эдвардс - 21, Расселл - 19, Рид - 12, Бисли - 6, Ноуэлл - 2, Окоги - 2, Беверли, Больмаро, Вандербилт, Лейман, Макдэниелс, Маклафлин, Найт, Принс, Райт
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 23, Холидэй - 15, Дуарте - 14, Сабонис - 13, ЛеВерт - 9, Макконнелл - 8, Мартин - 6, Джексон - 2, Битадзе - 1, Бриссетт, Вашингтон, Джарро, Крэйг, Лэмб, Тёрнер, Уонамэйкер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Адебайо - 24, Страс - 19, Мартин - 18, Лоури - 17, Винсент - 14, Дедмон - 8, Такер - 8, Робинсон - 3, Батлер, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Гордон - 20, Хиланд - 19, Бартон - 14, Грин - 12, Моррис - 11, Кампаццо - 10, Риверс - 7, Ннаджи - 3, Бол, Грин, Дозьер, Корнели, Маррей, Портер, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
4-я четверть
102 : 88
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Вуд - 24, Мэтьюз - 19, Тэйт - 15, Хаус - 12, Гордон - 11, Портер - 11, Шенгюн - 4, Брукс - 3, Мартин - 3, Гаруба, Грин, Кристофер, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Манн - 17, Роби - 17, Джером - 7, Дорт - 7, Базли - 4, Маледон - 4, Уиггинс - 4, Гидди - 2, Покушевски - 2, Робинсон-Эрл - 2, Дек, Крейчи, Мускала, Уильямс, Уотсон, Фэйворс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021