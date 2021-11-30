Йонас Валанчюнас установил рекорд в истории НБА

Центровой клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» Йонас Валанчюнас установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. В матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (123:104) литовский игрок набрал 39 очков, к чему прибавил 15 подборов, реализовал 15 из 24 бросков с игры и забросил семь трёхочковых, проведя на площадке 32 минуты.



Валанчюнас стал первым игроком в истории НБА, набравшим 35+ очков, 15+ подборов и реализовавший 7+ трёхочковых бросков менее чем за 35 минут. Кроме того, Валанчюнас — четвёртый игрок в истории НБА, набравший 35 очков, 15 подборов и 7 трёхочковых за игру. Остальные — Джеймс Харден, Винс Картер и Арон Бэйнс.



29-летний баскетболист перешёл в стан «пеликанов» в нынешнее межсезонье, став частью крупного обмена с «Мемфис Гриззлиз». В сезоне-2020/2021 212-сантиметровый игрок принял участие в 63 матчах, проводя на паркете по 28 с половиной минут за игру. В среднем Валанчюнас набирал 17,2 очка за матч, делая 12,7 подбора и 1,8 результативных передачи.