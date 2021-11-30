«Нью-Йорк» попытается сбросить Кембу Уокера в обмен на худший контракт НБА
Поделиться
«Нью-Йорк Никс» попытается обменять разыгрывающего Кембу Уокера, которого главный тренер Том Тибодо решил вывести из ротации, сообщает Bleacher Report
Ценность игрока на рынке является низкой, но к дедлайну 10 февраля ситуация может измениться. Близкий к «Нью-Йорку» источник рассказал, что вероятным партнёром «Никс» в сделке по Уокеру может стать «Хьюстон Рокетс», который заинтересован в обмене разыгрывающего Джона Уолла. Уолл должен получить $ 91,5 млн за два сезона. Контракт Джона считается худшим в НБА, сам игрок также был выведен клубом из состава.
Уокер стал игроком «Никс» летом, подписав 2-летний контракт на 18 миллионов долларов. В этом сезоне Кемба набирал в среднем 11,7 очка и 3,1 передачи.
Комментарии
- 30 ноября 2021
-
09:36
-
09:34
-
09:31
-
09:25
-
08:55
-
06:38
-
00:44
- 29 ноября 2021
-
23:56
-
23:37
-
23:25
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
21:37
-
21:00
-
19:53
-
18:54
-
17:46
-
16:55
-
15:51
-
14:55
-
14:33
-
13:55
-
12:55
-
11:38
-
10:38
-
09:34
-
09:32
-
09:22
-
08:05
-
02:25
-
00:11
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
22:03
-
20:48
Партнерский контент