«Нью-Йорк» попытается сбросить Кембу Уокера в обмен на худший контракт НБА

«Нью-Йорк Никс» попытается обменять разыгрывающего Кембу Уокера, которого главный тренер Том Тибодо решил вывести из ротации, сообщает Bleacher Report

Ценность игрока на рынке является низкой, но к дедлайну 10 февраля ситуация может измениться. Близкий к «Нью-Йорку» источник рассказал, что вероятным партнёром «Никс» в сделке по Уокеру может стать «Хьюстон Рокетс», который заинтересован в обмене разыгрывающего Джона Уолла. Уолл должен получить $ 91,5 млн за два сезона. Контракт Джона считается худшим в НБА, сам игрок также был выведен клубом из состава.



Уокер стал игроком «Никс» летом, подписав 2-летний контракт на 18 миллионов долларов. В этом сезоне Кемба набирал в среднем 11,7 очка и 3,1 передачи.