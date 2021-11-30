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Айзея Томас готов играть за границей. Ранее игроком интересовался ЦСКА

Айзея Томас готов играть за границей. Ранее игроком интересовался ЦСКА
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Американский разыгрывающий Айзея Томас рассказал, что готов рассматривать предложения из других стран. Ранее сообщалось, что к игроку проявлял интерес московский ЦСКА.

«Конечно, моя главная цель прежняя – вернуться в НБА. Но мне просто очень нравится играть в баскетбол. Так что, если в НБА подписать контракт не удастся, я готов рассмотреть варианты за границей», – приводит слова Томаса журналист Тим Рейнолдс в своём «твиттере».

Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.

За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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