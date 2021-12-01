Шакил О'Нил — о Скотти Пиппене: я не позволю бездельникам проявлять ко мне неуважение

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил дал комментарий по поводу шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена.
«Я не позволю бездельникам не уважать меня. Да, он был великим игроком, но я — мост, а он — вода. Он всегда будет подо мной. Время от времени он будет подниматься, чтобы оказаться на одном уровне с мостом», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Скотти Пиппен также на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса.
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