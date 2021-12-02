Чарльз Оукли: «Лейкерс» не будут стабильными с Расселлом Уэстбруком

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли дал комментарий по поводу новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

«Лос-Анджелес Лейкерс» будет то подниматься, то опускаться весь год, потому что Уэстбрук — это Уэстбрук, его мышление отличается от мышления Леброна или других парней. Иногда он просто играет для себя. Всё наладится, когда «Лейкерс» найдёт свою систему, ротацию из семи или восьми человек, но в этом году, думаю, это будут американские горки. С Уэстбруком они не будут стабильными», — приводит слова Оукли TalkBaket.

Напомним, в межсезонье «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.