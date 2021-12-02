Рэй Аллен высказался о Стефене Карри, который вскоре превзойдёт его рекорд по трёхочковым
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Член Зала славы, двукратный чемпион НБА и 10-кратный участник Матча всех звёзд Рэй Аллен высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который в скором времени может превзойти его рекорд по количеству реализованных трёхочковых.
«Его сравнивают со многими великими стрелками. Но он действительно уникальный в своём роде», — приводит слова Рэя Аллена Fadeaway World.
Примечательно, что если Карри промажет свои следующие 500 трёхочковых попыток, то его процент попадания трёхочковых за карьеру всё равно будет лучше, чем у Рэя Аллена. В настоящее время процент попадания Карри составляет 43,3% за карьеру, он реализовал 2850 из 6585 попыток. У Рэя Аллена 2973 трёхочковых попаданий за карьеру.
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