Игрок УНИКСа О Джей Мэйо рассказал, как побеждал Майкла Джордана

Баскетболист УНИКСа О Джей Мэйо рассказал подробности своей встречи с Майклом Джорданом в 2005 году.



«Это был тренировочный лагерь с участием игроков школьной и студенческой лиг. Были приглашены дети. Днём мы с ними тренировались, а вечером играли пять на пять. Я в 15 лет являлся самым молодым игроком на площадке. Джордан состоял в другой команде, и мы дважды обыграли его.



Я был молодым и ничего не боялся. В своей команде я являлся лидером, в одном из матчей сделал победный бросок. Да, Джордан тогда завершил карьеру, но, как нам рассказывали, он тренировался перед лагерем целый месяц, приводил себя в форму. Это был всё тот же Эм Джей. Думаю, после завершения карьеры он не бросил баскетбол и периодически всё равно играл. Никуда не делся его опыт.



Я говорил ему вещи в духе «Ты не можешь защищаться против меня», «У тебя нет шансов», «На, получи!». В ответ он мне тоже сказал пару приятных слов. Не буду говорить, какие именно, пусть это останется между нами.



В один момент он попросил уйти всех зрителей. Их было около 5 тысяч человек, по большей части это дети и их родители. Видимо, он переживал, что ребята не смогут встать на следующий день рано утром. Мы подумали, что матч закончился, а он сказал: «Нет, куда вы пошли? Вернитесь обратно». Мы продолжили играть пять на пять. Он сказал всем, что будет защищаться конкретно от меня. Я тоже решил играть только с ним. Подозревал, что он не оставит свои поражения просто так.



Помню, как он забросил победный мяч. Я заранее понимал, что он сыграет со мной один на один и бросит с разворота. Он высунул язык, развернулся и действительно бросил с отклонением назад — всё это мы видели миллион раз. Я знал во всех подробностях, как и что он сделает, но всё равно не смог остановить его… Он забивал такие броски через сотни игроков в НБА, забил и через меня.



На следующее утро я был в тренажёрном зале, он подошёл ко мне с чашкой кофе и сказал: «Ты должен понимать, на кого можно лезть, а на кого — нельзя», — цитирует О Джея Мэйо «БИЗНЕС Online».