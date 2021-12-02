Димитрис Прифтис назвал главную проблему «Панатинаикоса» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Панатинаикоса» Димитрис Прифтис поделился мнением о матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (77:97), отметив слабую защиту своей команды на периметре.

«Прежде всего поздравляю ЦСКА. Они показали отличную игру, в основном в атаке. Главной проблемой для нас была оборона. У нас не хватило энергии для такого уровня игры. Ни контакта, ни энергии, ни активности, поэтому мы позволили ЦСКА совершить много открытых бросков. У соперника была очень хорошая точность трёхочковых, это было главной проблемой», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Евролиги.

ЦСКА одержал восемь побед и потерпел пять поражений. Армейцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице. «Панатинаикос» с тремя победами находится на 17-й позиции.