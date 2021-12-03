Леброн Джеймс вышел с протоколов по коронавирусу через два дня после положительного теста

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выведен из протокола НБА по охране здоровья и безопасности, так как подозрения на коронавирус у него не подтвердились, сообщает пресс-служба лиги.



Джеймс ушёл на карантин перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (117:92), который состоялся два дня назад. Тест форварда на коронавирус, который он сдал в понедельник, показал положительный результат. После этого игрок прошел ещё несколько тестов, которые не подтвердили первоначальный результат. Леброна доставили в Лос-Анджелес на частном самолёте, где он пробыл день в изоляции и проходил дополнительное тестирование, по итогам которого коронавирус не был найден.



Джеймс сможет принять участие в матче против «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится в ночь на субботу. «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, добыв 12 побед и потерпев 11 поражений за сыгранный отрезок сезона.