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УНИКС в овертайме потерпел поражение от «Олимпиакоса» в Евролиге

УНИКС в овертайме потерпел поражение от «Олимпиакоса» в Евролиге
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Казанский УНИКС на домашней площадке уступил греческому «Олимпиакосу» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой греков в овертайме со счётом 87:84.

Казанцы в первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй десятиминутке «Олимпиакосу» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:40 в пользу гостей.

В третьем игровом отрезке УНИКСу вновь удалось совершить рывок, на этот раз в пять очков, и выйти вперёд перед заключительной четвертью. Однако в заключительном игровом отрезке грекам удалось восстановить статус-кво и перевести игру в дополнительную пятиминутку.

В овертайме «Олимпиакос» оказался сильнее со счётом 10:7. Итоговый счёт встречи — 87:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 22 очка. В составе хозяев паркета 21 очко на свой счёт записал Лоренцо Браун.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2021, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
84 : 87
ОТ
Олимпиакос
Пирей, Греция
УНИКС: Браун - 21, Канаан - 20, Браун - 11, Хезонья - 11, Списсу - 7, Джекири - 6, Узинский - 6, Мэйо - 2, Брэнтли, Зайцев, Клименко, Тимма
Олимпиакос: Везенков - 22, Слукас - 12, Ларенцакис - 10, Фалль - 10, Дорси - 8, Маккиссик - 6, Уолкап - 6, Мартин - 5, Жан-Шарль - 4, Папаниколау - 4, Принтезис, Эйси
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