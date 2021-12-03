УНИКС в овертайме потерпел поражение от «Олимпиакоса» в Евролиге

Казанский УНИКС на домашней площадке уступил греческому «Олимпиакосу» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой греков в овертайме со счётом 87:84.
Казанцы в первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй десятиминутке «Олимпиакосу» удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:40 в пользу гостей.
В третьем игровом отрезке УНИКСу вновь удалось совершить рывок, на этот раз в пять очков, и выйти вперёд перед заключительной четвертью. Однако в заключительном игровом отрезке грекам удалось восстановить статус-кво и перевести игру в дополнительную пятиминутку.
В овертайме «Олимпиакос» оказался сильнее со счётом 10:7. Итоговый счёт встречи — 87:84.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 22 очка. В составе хозяев паркета 21 очко на свой счёт записал Лоренцо Браун.
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