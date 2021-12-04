Дэмьен Лиллард назвал 5 своих баскетбольных идолов

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, кого он считает своими баскетбольными кумирами.



«Некоторые из моих кумиров выросли как настоящие фанаты баскетбола. Я определённо назову Аллена Айверсона, Майкла Джордана, я был большим поклонником Стефона Марбери, Гилберта Аренаса, Коби Брайанта. Но в первую очередь мне нравился Аллен Айверсон, потому что он напоминал мне соседского парнишку, он вышел из действительно сложной среды.



Думаю, вы просто знаете это, когда видите его энергетику, поведение, язык тела. Я видел это в нём, и он дал мне настоящую надежду в детстве. Это дало мне пример для подражания. Так что я бы сказал, что Аллен Айверсон — мой кумир номер один в баскетболе», — цитирует Лилларда Fadeaway World.