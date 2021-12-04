Итудис отреагировал на переговоры в Москве по поводу его назначения в сборную Греции

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переговоры с президентом греческой федерации баскетбола Вангелисом Лиолиосом по поводу работы в сборной Греции.
«Мне нечего скрывать. Для меня большая честь, что Вангелис Лиолиос выбрал меня на должность главного тренера сборной Греции. Его приезд в Москву был позитивным шагом. На встрече с Андреем Ватутиным обсуждались разные темы. Чтобы баскетбол двигался вперёд, нужно участие каждого. Мы подошли к переговорам с позитивным настроем. Удастся ли достичь договорённости, покажет только время», — приводит слова Димитриса Итудиса Eurohoops.
Напомним, ранее стало известно, что Лиолиос приехал в Москву, чтобы убедить руководство ЦСКА отпустить главного тренера команды Димитриса Итудиса в сборную Греции.
Ранее ходили слухи, что Димитриса Итудиса могут уволить после пяти поражений подряд, однако Ватутин опроверг это.
Напомним, ЦСКА установил свой антирекорд по числу поражений подряд в XXI веке.
- 4 декабря 2021
-
18:39
-
18:01
-
16:01
-
15:20
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:05
-
11:42
-
10:29
-
09:32
-
09:09
-
08:39
-
07:40
-
06:28
-
00:41
-
00:29
-
00:03
- 3 декабря 2021
-
22:55
-
22:04
-
21:29
-
21:11
-
19:58
-
19:45
-
18:37
-
17:51
-
16:36
-
14:54
-
14:01
-
12:46
-
11:49
-
10:45
-
09:47
-
08:46
-
08:12