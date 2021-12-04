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Итудис отреагировал на переговоры в Москве по поводу его назначения в сборную Греции

Итудис отреагировал на переговоры в Москве по поводу его назначения в сборную Греции
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переговоры с президентом греческой федерации баскетбола Вангелисом Лиолиосом по поводу работы в сборной Греции.

«Мне нечего скрывать. Для меня большая честь, что Вангелис Лиолиос выбрал меня на должность главного тренера сборной Греции. Его приезд в Москву был позитивным шагом. На встрече с Андреем Ватутиным обсуждались разные темы. Чтобы баскетбол двигался вперёд, нужно участие каждого. Мы подошли к переговорам с позитивным настроем. Удастся ли достичь договорённости, покажет только время», — приводит слова Димитриса Итудиса Eurohoops.

Напомним, ранее стало известно, что Лиолиос приехал в Москву, чтобы убедить руководство ЦСКА отпустить главного тренера команды Димитриса Итудиса в сборную Греции.

Ранее ходили слухи, что Димитриса Итудиса могут уволить после пяти поражений подряд, однако Ватутин опроверг это.

Напомним, ЦСКА установил свой антирекорд по числу поражений подряд в XXI веке.

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