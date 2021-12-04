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«Монако» назвал срок, на который потерял Майка Джеймса

«Монако» назвал срок, на который потерял Майка Джеймса
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Защитник «Монако» Майк Джеймс пропустит по меньшей мере 10 дней, сообщает BeBasket. Американский разыгрывающий получил травму в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче». У Джеймса было диагностировано мышечное повреждение. Джеймс получил травму на последней минуте матча.

Напомним, турецкий «Фенербахче» переиграл «Монако» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 96:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. В составе гостей паркета 31 очко набрал Майк Джеймс.

Джеймс провёл в московском ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», где принял участие в 13 встречах, набирая в среднем 7,7 очка за 18 минут. Некоторое время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт. Перед стартом нынешнего сезона Джеймс подписал контракт с «Монако». В его составе в нынешнем розыгрыше Евролиги Джеймс принял участие в шести встречах, набирая в среднем 16,8 очка за игру.

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