«Автодор» одержал победу в матче с «Нижним Новгородом»

«Автодор» добился победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником саратовского клуба был «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 100:94 (17:19, 27:19, 27:25, 29:31) в пользу подопечных Эмиля Райковича.
Стартовая десятиминутка проходила в равной борьбе, но осталась за гостями, сумевшими по её итогам получить небольшое преимущество в два очка. Первая половина второй четверти также получилась равной, однако начиная со второй её половины инициативу захватили хозяева площадки. На большой перерыв команды отправлялись при счёте 44:38 в пользу «Автодора».
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» попытались отыграться в третьем игровом отрезке, сократив отставание до двух очков, но на заключительную четверть уходили, отставая на восемь. Не изменился характер матча и в последние 10 минут, которые всё-таки и остались за гостями. Как итог — победа клуба из Саратова.
В составе «Автодора» больше всего очков на счету Кенни Чери (22). У «Нижнего Новгорода» чаще всего кольцо гостей поражал Иван Стребков (21).
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