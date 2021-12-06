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«Торонто» выиграл у «Вашингтона», «Шарлотт» вырвал победу у «Атланты»

«Торонто» выиграл у «Вашингтона», «Шарлотт» вырвал победу у «Атланты»
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На «Скотиабанк-Арене» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Вашингтон Уизардс». Матч завершился победой хозяев со счётом 102:90.

Паскаль Сиакам из «Торонто» за матч набрал 31 очко. В составе «Уизардс» лучшим был Кентавиус Колдуэлл-Поуп с 26 очками.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
102 : 90
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Буше - 14, Барнс - 11, Ачиува - 10, Ванвлит - 10, Ватанабэ - 7, Трент-мл. - 6, Бэнтон - 5, Михайлюк - 5, Шампани - 2, Бонга - 1, Ануноби, Берч, Горан Драгич, Джонсон, Флинн
Вашингтон Уизардс: Колдуэлл-Поуп - 26, Бил - 14, Динвидди - 9, Кузма - 9, Нето - 9, Харрелл - 6, Гилл - 5, Гэффорд - 4, Холидей - 4, Дав. Бертанс - 2, Уинстон - 2, Авдия, Брайант, Кисперт, Тодд, Хатимура, Ээи

В параллельной игре на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США) встречались «Атланта Хоукс» и «Шарлотт Хорнетс». Со счётом 130:127 победу одержали «Хорнетс».

Лучшим в составе победителей стал Майлс Бриджес, записавший в свой актив 32 очка. У «Атланты» наиболее заметным игроком был Джон Коллинс, набравший 31 очко.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
127 : 130
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Коллинс - 31, Хаертер - 28, Янг - 25, Галлинари - 17, Луваву-Кабарро - 12, Капела - 8, Л. Уильямс - 3, Райт - 3, Богданович, Джонсон, Дьенг, Купер, Мэйс, Оконгву, Реддиш, Хантер, Хилл
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 32, Убре - 28, Мартин - 19, Смит - 18, Хэйворд - 18, Вашингтон - 13, Ричардс - 2, Болл, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Пламли, Розир, Тор

«Хьюстон Рокетс» на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) в данный момент принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». После половины встречи счёт 57:49 в пользу хозяев.

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