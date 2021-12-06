«Торонто» выиграл у «Вашингтона», «Шарлотт» вырвал победу у «Атланты»

На «Скотиабанк-Арене» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Вашингтон Уизардс». Матч завершился победой хозяев со счётом 102:90.

Паскаль Сиакам из «Торонто» за матч набрал 31 очко. В составе «Уизардс» лучшим был Кентавиус Колдуэлл-Поуп с 26 очками.

В параллельной игре на «Стэйт Фарм-Арене» в Атланте (США) встречались «Атланта Хоукс» и «Шарлотт Хорнетс». Со счётом 130:127 победу одержали «Хорнетс».

Лучшим в составе победителей стал Майлс Бриджес, записавший в свой актив 32 очка. У «Атланты» наиболее заметным игроком был Джон Коллинс, набравший 31 очко.

«Хьюстон Рокетс» на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) в данный момент принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». После половины встречи счёт 57:49 в пользу хозяев.