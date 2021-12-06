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40 очков Ингрэма не помогли «Нью-Орлеан» обыграл «Хьюстон»

40 очков Ингрэма не помогли «Нью-Орлеан» обыграл «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:108.

Самым результативным в составе победителей стали Кристиан Вуд и Эрик Гордон. Оба баскетболиста записали в свой актив по 23 очка. Гаррисон Мэтьюз же набрал 13 баллов.

Лучшей результативностью в составе гостей отметился Брэндон Ингрэм (40 очков). Йонас Валанчюнас же набрал 17 баллов.

«Хьюстон» (7-16) идёт на 13 месте в Западной конференции, а «Пеликанс» (7-19) в той же конференции занимают 15 строчку. На первом же месте сейчас идёт «Голден Стейт Уорриорз», которые одержали 19 побед и уступили всего 4 раза.

НБА - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 108
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Вуд - 23, Гордон - 23, Мэтьюз - 13, Тайс - 12, Тэйт - 11, Шенгюн - 10, Мартин - 9, Огастин - 9, Хаус - 6, Брукс - 2, Гаруба, Грин, Кристофер, Нваба, Никс, Портер, Уолл
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 40, Валанчюнас - 17, Александер-Уолкер - 10, Эрнангомес - 10, Грэм - 9, Льюис - 8, Джонс - 5, Темпл - 5, Саторански - 4, Альварадо, Кларк, Лозада, Маршалл, Мёрфи, Уильямсон, Харт, Хоммс, Хэйс
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