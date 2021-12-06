40 очков Ингрэма не помогли «Нью-Орлеан» обыграл «Хьюстон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:108.



Самым результативным в составе победителей стали Кристиан Вуд и Эрик Гордон. Оба баскетболиста записали в свой актив по 23 очка. Гаррисон Мэтьюз же набрал 13 баллов.



Лучшей результативностью в составе гостей отметился Брэндон Ингрэм (40 очков). Йонас Валанчюнас же набрал 17 баллов.



«Хьюстон» (7-16) идёт на 13 месте в Западной конференции, а «Пеликанс» (7-19) в той же конференции занимают 15 строчку. На первом же месте сейчас идёт «Голден Стейт Уорриорз», которые одержали 19 побед и уступили всего 4 раза.