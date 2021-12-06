«Хьюстон» установил уникальный рекорд спортивных лиг США НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ

Завершийся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс», позволил техасскому клубу покорить уникальное достижение.



Согласно Elias Sports Bureau, «Хьюстон» установил новое достижение для команд американских профессиональных спортивных лиг (НБА, НХЛ, МЛБ, НФЛ). «Рокетс» стали первым клубом, который сумел выдать шестиматчевую победную серию сразу после отрезка из поражений как минимум в 15 матчах.



Напомним, в матче с «Пеликанс» «Хьюстон» праздновал победу со счётом 118:108. «Рокетс» (7-16) идут на 13-м месте в Западной конференции, а «Пеликанс» (7-19) в той же конференции занимают 15-ю строчку. На первом же месте сейчас идёт «Голден Стэйт Уорриорз», который одержал 19 побед и уступил всего 4 раза.

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