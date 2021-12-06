Шакил О'Нил рассказал, как решал проблему с сумасшедшими фанатами
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Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О’Нил рассказал, каким образом решал конфликтные ситуации с болельщиками.
«Сакраменто, наверное, был самым суровым городом в этом плане. Мы готовились к матчам, а болельщики в это время нам что-то кричали. В таких случаях я мог сказать: «Имей в виду — прикоснёшься ко мне, и я сломаю тебе челюсть». Я мог заставить их заткнуться разными способами. Мог бы бросить мяч в их сторону и просто нырнуть за ним», — сказал О'Нил в эфире The Big Podcast with Shaq.
О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд.
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