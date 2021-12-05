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Шакил О'Нил резко отреагировал на то, что Энес Кантер изменил фамилию

Шакил О'Нил резко отреагировал на то, что Энес Кантер изменил фамилию
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Легендарный центровой НБА, а ныне эксперт Шакил О’Нил высказался о центровом «Бостон Селтикс» Энесе Кантере. Не так давно Энес получил гражданство США, после чего принял решение сменить фамилию на Фридом. В документах полное имя баскетболиста будет следующим — Энес Кантер Фридом. А ещё в конце ноября центровой «Бостона» жёстко выразился в адрес прославленного Майкла Джордана, что не понравилось Шакилу.

«Майкл Джордан вообще ничего не сделал для темнокожего сообщества, потому что слишком заботится о продажах своих кроссовок в мире и США», — говорил ранее Кантер.

«Я понимаю твои разногласия с Леброном, но не нужно говорить о том, что Майкл делает для темнокожего сообщества. Я не знаю его имени, я не запомню его, мне просто плевать на то, что он его изменил», — сказал О'Нил в эфире The Big Podcast with Shaq.

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