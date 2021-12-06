Чарльз Баркли — о Томе Брэди: ни в коем случае не смотрите ему в глаза

Легендарный баскетболист, а ныне эксперт телеканала TNT Чарльз Баркли поделился мнением о легендарном игроке в американский футбол Томе Брэди.
«Том Брэди — красивый мужчина. Так что не стоит смотреть ему в глаза. Посмотрев ему в глаза вы не вспомните, что он говорил до этого. Я понимаю, почему он делает так много тачдаунов. Защитник смотрят ему в глаза и оказываются загипнотизированы», — приводит слова Чарльза Баркли Essentially Sports со ссылкой на «Шоу Джимми Киммеля».
44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Напомним, свой седьмой титул Брэди выиграл в 2021 году в составе «Тампы». Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.
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