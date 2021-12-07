«Голден Стэйт» выиграл с разницей +31, «Финикс» прервал победную серию «Сан-Антонио»

На стадионе «Футпринт-центр» в Финиксе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:104.
У Криса Пола из «Санз» в активе 21 очко, на втором месте по результативности в команде Джей Краудер с 19 очками. Лучшим в составе гостей стал Деджанте Мюррей с 17 очками.
В Сан-Франциско (США) «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Орландо Мэджик» на стадионе «Чейз Центр». Хозяева выиграли со счётом 126:95.
В составе «Голден Стэйт» 28 очков набрал Эндрю Уиггинс, 17 очков у Гэри Харриса из «Орландо».
В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях переиграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 102:90.
Юсуф Нуркич из «Портленда» набрал 31 очко. В составе «Клипперс» лучшим с 21 очком стал Пол Джордж.
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