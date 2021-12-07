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«Голден Стэйт» выиграл с разницей +31, «Финикс» прервал победную серию «Сан-Антонио»

«Голден Стэйт» выиграл с разницей +31, «Финикс» прервал победную серию «Сан-Антонио»
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На стадионе «Футпринт-центр» в Финиксе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:104.

У Криса Пола из «Санз» в активе 21 очко, на втором месте по результативности в команде Джей Краудер с 19 очками. Лучшим в составе гостей стал Деджанте Мюррей с 17 очками.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
108 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Пол - 21, Краудер - 19, Эйтон - 14, Джонсон - 13, Макги - 13, Шамет - 11, Пэйн - 7, Бриджес - 6, Пэйтон - 4, Букер, Камински, Надер, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 17, Форбс - 15, Макдермотт - 14, Пёлтль - 14, Джонсон - 13, Уайт - 12, Уокер - 6, Примо - 5, Ойбанкс - 4, Джонс - 2, Янг - 2, Бэйтс-Диоп, Васселл, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Уискэмп

В Сан-Франциско (США) «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Орландо Мэджик» на стадионе «Чейз Центр». Хозяева выиграли со счётом 126:95.

В составе «Голден Стэйт» 28 очков набрал Эндрю Уиггинс, 17 очков у Гэри Харриса из «Орландо».

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Уиггинс - 28, Пул - 12, Бьелица - 10, Куминга - 9, Грин - 7, Луни - 7, Пэйтон II - 7, Ли - 5, Даутин - 4, Тоскано-Андерсон - 4, Муди - 2, Игуодала, Кьоцца, Портер, Томпсон, Уайзмен
Орландо Мэджик: Харрис - 17, Хэмптон - 16, Вагнер - 15, Картер - 14, Океке - 10, Энтони - 9, Росс - 8, Мюлдер - 3, Бамба - 2, Вагнер - 1, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Саггс, Фульц

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях переиграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 102:90.

Юсуф Нуркич из «Портленда» набрал 31 очко. В составе «Клипперс» лучшим с 21 очком стал Пол Джордж.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
90 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 31, Пауэлл - 29, Смит - 13, Зеллер - 4, Нэнс - 4, Снелл - 4, Эллеби - 3, Ковингтон - 2, Блевинс, Браун, Лиллард, Литтл, Макколлум, Маклемор, Саймонс, Уотфорд
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 21, Моррис - 17, Джексон - 16, Кеннард - 15, Бостон - 13, Мэнн - 6, Зубац - 5, Хартенштайн - 5, Бледсо - 4, Батюм, Джонсон, Ибака, Коффи, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу
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