Сборная России узнала место в новом рейтинге ФИБА

Официальный сайт ФИБА опубликовал обновлённый рейтинг сборных команд. В первую тройку по-прежнему входят США, Испания и Австралия. Россия занимает 14-ю строчку. Среди европейских команд россияне идут на 11-м месте.

Мировой рейтинг ФИБА:

1. США (763,3 очка)

2. Испания (724,1)

3. Австралия (690,7)

4. Словения (676,3)

5. Франция (671,9)

6. Сербия (664,6)

7. Аргентина (656,6)

8. Литва (649,5)

9. Италия (646,9)

10. Греция (641,0)

11. Германия (602,6)

12. Чехия (577,9)

13. Польша (560,8)

14. Россия (545,2)

15. Бразилия (542,3)

16. Турция (495,2)

17. Венесуэла (490,9)

18. Канада (488,8)

19. Пуэрто-Рико (467,0)

20. Доминиканская республика (465,7)

32. Украина (326,9)

38. Грузия (284,7)

48. Беларусь (213,2)

70. Казахстан (134,9).