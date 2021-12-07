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Кайри Ирвинг назвал условие, при котором он вакцинируется от коронавируса

Кайри Ирвинг назвал условие, при котором он вакцинируется от коронавируса
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может сделать прививку от коронавируса, но только вакциной растительного происхождения.

«Приближённые к Кайри Ирвингу люди рассказали, что баскетболист знает, что всё, что он скажет, будет преувеличено и тщательно изучено, и он не хочет, чтобы его считали антивакцинщиком. Он придерживается своей позиции, чтобы быть голосом для безмолвных. По словам источников, он не доверяет существующим вакцинам.

Ирвинг также не хочет проходить вакцинацию из-за плохого состояния своего здоровья после многих баскетбольных травм, которые его мучили на протяжении многих лет», — сообщает инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.

Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока нет ясности, что будет с карьерой Ирвинга дальше.

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