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«Лейкерс» крупно обыграли «Бостон», «Бруклин» вырвал победу в матче с «Далласом»

«Лейкерс» крупно обыграли «Бостон», «Бруклин» вырвал победу в матче с «Далласом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:102.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джейсон Тейтум (34 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 102:99.

Самым результативными в составе победителей стал Кевин Дюрант, ему удалось набрать 24 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Лука Дончич, набравший 28 очков.

Также «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Нью-Йорк Никс» (109:121).

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Порзингис - 17, Финни-Смит - 15, Хардуэй-младший - 11, Брансон - 10, Пауэлл - 10, Баллок - 6, Грин - 2, Браун, Браун, Бёрк, Клебер , Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Оморуи
Бруклин Нетс: Дюрант - 24, Харден - 23, Олдридж - 15, Джонсон - 12, Миллз - 10, Клэкстон - 6, Томас - 6, Бембри - 4, Браун - 2, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Картер, Миллсэп, Харрис, Шарп, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Уэстбрук - 24, Дэвис - 17, Хортон-Такер - 12, Монк - 10, Энтони - 9, Эллингтон - 6, Брэдли - 5, Ховард - 4, Brown Jr., Ариза, Бэйзмор, Джордан, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Уильямс - 13, Ричардсон - 11, Шрёдер - 10, Несмит - 9, Хорфорд - 7, Притчард - 6, Смарт - 6, Лэнгфорд - 5, Уильямс - 1, Браун, Кантер, Паркер, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 26, Мюррей - 15, Макдермотт - 13, Пёлтль - 13, Форбс - 12, Бэйтс-Диоп - 9, Джонсон - 5, Ландейл - 5, Джонс - 4, Ойбанкс - 4, Уокер - 3, Васселл, Кейкок, Коллинс, Примо, Уискэмп, Янг
Нью-Йорк Никс: Барретт - 32, Бёркс - 18, Куикли - 16, Рэндл - 15, Роуз - 12, Робинсон - 11, Топпин - 8, Фурнье - 7, Ноэль - 2, Sims, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Саманич, Селден, Уокер
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