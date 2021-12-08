«Лейкерс» крупно обыграли «Бостон», «Бруклин» вырвал победу в матче с «Далласом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:102.
Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джейсон Тейтум (34 очка).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 102:99.
Самым результативными в составе победителей стал Кевин Дюрант, ему удалось набрать 24 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Лука Дончич, набравший 28 очков.
Также «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Нью-Йорк Никс» (109:121).
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