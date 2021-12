Застреливший двух человек во время протестов BLM 18-летний американец: да пошёл ты, Леброн

18-летний американец Кайл Риттенхаус, который застрелил двух человек во время протестов движения BLM в городе Кеноша, штат Висконсин, и был оправдан коллегией присяжных, ответил форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, поставившему под сомнение искренность слёз Риттенхауса на одном из слушаний.



«Слёзы??? Я не увидел ни одной. Хватит уже. Этот парень съел несколько лимонных конфет перед походом в суд», – прокомментировал видео Джеймс, репостнув запись на своей странице в «Твиттере».



«Я был болельщиком «Лейкерс» до того, как он это сказал. Я очень разозлился, когда он это сказал, потому что мне нравился Леброн. А затем я подумал: «Знаешь что, да пошёл ты, Леброн», – заявил Риттенхаус в интервью YouTube-каналу You Are Here.