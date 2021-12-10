УНИКС с двузначной разницей обыграл «Маккаби» в выездном матче Евролиги

Завершилась игра Евролиги между израильским «Маккаби» и казанским УНИКСом. С разницей в 11 очков победу в матче одержал российский клуб — 85:74.

Первая четверть оказалась самой результативной в матче — команды на двоих забили 50 очков (26:24 в пользу УНИКСа). Во второй четверти с тем же перевесом в два очка победили уже хозяева, и на большой перерыв команды ушли с равным счётом — 43:43.

В третьей четверти израильтяне вышли вперёд, однако в решающем отрезке игры казанский клуб одержал победу с огромным перевесом и завоевал тем самым восьмую победу в Евролиге.

После 14 игр УНИКС идёт на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 8 побед и 6 поражений. «Маккаби» расположился на девятой строчке (7-7).