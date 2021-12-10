УНИКС с двузначной разницей обыграл «Маккаби» в выездном матче Евролиги
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Завершилась игра Евролиги между израильским «Маккаби» и казанским УНИКСом. С разницей в 11 очков победу в матче одержал российский клуб — 85:74.
Первая четверть оказалась самой результативной в матче — команды на двоих забили 50 очков (26:24 в пользу УНИКСа). Во второй четверти с тем же перевесом в два очка победили уже хозяева, и на большой перерыв команды ушли с равным счётом — 43:43.
В третьей четверти израильтяне вышли вперёд, однако в решающем отрезке игры казанский клуб одержал победу с огромным перевесом и завоевал тем самым восьмую победу в Евролиге.
После 14 игр УНИКС идёт на шестом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 8 побед и 6 поражений. «Маккаби» расположился на девятой строчке (7-7).
Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
09 декабря 2021, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
4-я четверть
74 : 85
УНИКС
Казань, Россия
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 18, Нанналли - 12, Жижич - 11, Рейнольдс - 10, ДиБартоломео - 8, Эванс - 5, Деррик Уильямс - 4, Калояро - 3, Блайзер - 1, Зив, Коэн, Тейлор
УНИКС: Браун - 24, Канаан - 15, Хезонья - 14, Мэйо - 11, Браун - 6, Джекири - 6, Брэнтли - 4, Зайцев, Клименко, Комолов, Списсу , Узинский
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