Чарльз Баркли: Леброн Джеймс может делать всё то, что делал Майкл Джордан, и даже лучше

Знаменитый баскетболист, а ныне эксперт телеканала TNT Чарльз Баркли комплиментарно высказался о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, сравнив его с легендарным игроком Майклом Джорданом.



«Не думал, что когда-нибудь буду сравнивать кого-то с Майклом Джорданом. Но этот парень, Леброн Джеймс, может делать всё то, что делал Майкл Джордан, и даже лучше», — сказал Баркли во время интервью.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.