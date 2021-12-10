Расселл Уэстбрук: люди никогда ранее не видели игрока вроде меня
Поделиться
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук ответил на критику, с которой сталкивается последнее время.
«Люди никогда ранее не видели игрока вроде меня. Когда кто-то делает то, чего до него никогда прежде не делали, первая реакция людей — указать на отрицательные стороны произошедшего. Такова реальность. Вот в каком мире мы живём. Вот почему я спокойно отношусь к тому, что делаю для побед», — приводит слова Уэстбрука ESPN US.
В последнем матча регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде встречался с «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла на стадионе «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 108:95. На счету Уэстбрука в этом матче 9 очков, 6 подборов и 7 передач.
Новость по темеЛеброн Джеймс покорил знаковую отметку за карьеру в НБА
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
12:57
-
12:10
-
10:53
-
09:42
-
09:27
-
09:17
-
07:23
-
00:17
-
00:00
- 9 декабря 2021
-
23:12
-
22:07
-
22:00
-
20:40
-
19:41
-
18:35
-
17:26
-
16:40
-
15:31
-
13:54
-
12:41
-
11:50
-
10:21
-
09:38
-
09:14
-
06:57
-
06:18
-
00:42
- 8 декабря 2021
-
23:29
-
22:44
-
22:34
-
21:28
-
20:25
-
19:27
-
18:24
-
17:40
Партнерский контент