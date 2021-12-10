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Расселл Уэстбрук: люди никогда ранее не видели игрока вроде меня

Расселл Уэстбрук: люди никогда ранее не видели игрока вроде меня
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук ответил на критику, с которой сталкивается последнее время.

«Люди никогда ранее не видели игрока вроде меня. Когда кто-то делает то, чего до него никогда прежде не делали, первая реакция людей — указать на отрицательные стороны произошедшего. Такова реальность. Вот в каком мире мы живём. Вот почему я спокойно отношусь к тому, что делаю для побед», — приводит слова Уэстбрука ESPN US.

В последнем матча регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде встречался с «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла на стадионе «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 108:95. На счету Уэстбрука в этом матче 9 очков, 6 подборов и 7 передач.

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