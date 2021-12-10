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«Енисей» в овертайме обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» в овертайме обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Красноярский «Енисей» в овертайме одержал выездную победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 87:80 в пользу красноярского клуба.

Хозяевам паркета удалось захватить преимущество в первой четверти, по итогам которой казахстанский клуб вышел вперёд на 10 очков — 28:18. Во второй десятиминутке красноярцам удалось совершить рывок в девять очков и сократить отставание до минимума — на большой перерыв команды ушли при счёте 35:34 в пользу «Астаны».

В третьей четверти сильнее вновь оказались хозяева паркета, нарастившие преимущество до 10 очков. В заключительной десятиминутке гостям паркета удалось отыграться и восстановить статус-кво, переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказался «Енисей» — 17:10.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Район Браун, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 26 очков набрал Джейлен Бэрфорд.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
80 : 87
ОТ
Енисей
Красноярск, Россия
Астана: Бэрфорд - 26, Кэмпбелл - 17, Хики - 11, Марчук - 9, Бажин - 6, Спенсер - 5, Тихоненко - 5, Балашов - 1, Айткали, Гаврилов, Мурзагалиев, Пан
Енисей: Браун - 20, Гудумак - 19, Трушкин - 16, Уэйр - 15, Лемар - 6, Уиллис - 5, Якушин - 5, Бабушкин - 1, Балашов, Герасимов, Ершов, Митусов
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