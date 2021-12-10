«Енисей» в овертайме обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Красноярский «Енисей» в овертайме одержал выездную победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 87:80 в пользу красноярского клуба.



Хозяевам паркета удалось захватить преимущество в первой четверти, по итогам которой казахстанский клуб вышел вперёд на 10 очков — 28:18. Во второй десятиминутке красноярцам удалось совершить рывок в девять очков и сократить отставание до минимума — на большой перерыв команды ушли при счёте 35:34 в пользу «Астаны».



В третьей четверти сильнее вновь оказались хозяева паркета, нарастившие преимущество до 10 очков. В заключительной десятиминутке гостям паркета удалось отыграться и восстановить статус-кво, переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказался «Енисей» — 17:10.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Район Браун, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 26 очков набрал Джейлен Бэрфорд.