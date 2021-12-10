«Голден Стэйт» отказался обменивать Джеймса Уайзмена на трёх именитых игроков НБА

Репортёр The Athletic Тим Каваками сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» отказались обменивать центрового Джеймса Уайзмена, несмотря на предложения со стороны других клубов.



«Не на Майлза Тёрнера. Не на Домантаса Сабониса. Не за пакет, в который включён Бен Симмонс. Даже если возвращение Джеймса Уайзмена будет отложено и ему потребуется больше времени. «Уорриорз» ни за что не поменяют его», — написал в своём «твиттере» репортёр Тим Каваками.



Уайзмен был выбран под вторым пиком драфта НБА 2020 года. Центровой отыграл 39 матчей (27 в старте), набирая 11,5 очка, 5,8 подбора и 0,9 блок-шота за 21,5 минуты. Уайзмен реализовал 51,9% бросков с игры и 62,8% штрафных в первом сезоне в НБА.



Уайзмен получил травму в апреле 2021 года и пока не вернулся на паркет.