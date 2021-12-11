«Шарлотт» вырвал победу у «Сакраменто», «Торонто» одолел «Нью-Йорк»

В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева с минимальным отрывом в 1 очко со счётом 124:123.



Наиболее результативным игроком хозяев стал защитник «Шарлотта» Джеймс Букнайт с 24-мя очками. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де'Аарон Фокс с 31-м очком.



В другом матче игрового дня, который проходил в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» выиграл у «Даллас Маверикс» со счётом 106:93. Самый результативный игрок матча – защитник «Индианы» Карис Леверт с 26-ю очками, литовец Домантас Сабонис с 24-мя очками отметился 10-ю подборами. В составе «Маверикс» наиболее заметен был латвийский защитник Кристапс Порзингис (22 очка).



В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на домашнем стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто выиграл у «Нью-Йорк Никс» со счётом 90:87. В команде «Торонто Рэпторс» отличился защитник Гари Трент-мл., набравший 24 очка (1 подбор и 1 передача). Самый значимый вклад в игру гостей внесли защитник Ар Джей Барретт и Оби Топпин, набравшие по 19 очков. Форвард «Никс» Джулиус Рэндл отметился 14 подборами и 5-ю передачами.



Также в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 113:105.



Наиболее результативным игроком матча стал легкий форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, оформивший 31 очко, 5 подборов и 7 результативных передач. У хозяев поля отличился разыгрывающий Трей Янг также с 31 очками и 7 подборами и 10 передачами. Его коллега по команде Клинт Капела отметился 16-ю подборами.