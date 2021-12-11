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«Шарлотт» вырвал победу у «Сакраменто», «Торонто» одолел «Нью-Йорк»

«Шарлотт» вырвал победу у «Сакраменто», «Торонто» одолел «Нью-Йорк»
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В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева с минимальным отрывом в 1 очко со счётом 124:123.

Наиболее результативным игроком хозяев стал защитник «Шарлотта» Джеймс Букнайт с 24-мя очками. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» Де'Аарон Фокс с 31-м очком.

В другом матче игрового дня, который проходил в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» выиграл у «Даллас Маверикс» со счётом 106:93. Самый результативный игрок матча – защитник «Индианы» Карис Леверт с 26-ю очками, литовец Домантас Сабонис с 24-мя очками отметился 10-ю подборами. В составе «Маверикс» наиболее заметен был латвийский защитник Кристапс Порзингис (22 очка).

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на домашнем стадионе «Скотиабанк Арена» в Торонто выиграл у «Нью-Йорк Никс» со счётом 90:87. В команде «Торонто Рэпторс» отличился защитник Гари Трент-мл., набравший 24 очка (1 подбор и 1 передача). Самый значимый вклад в игру гостей внесли защитник Ар Джей Барретт и Оби Топпин, набравшие по 19 очков. Форвард «Никс» Джулиус Рэндл отметился 14 подборами и 5-ю передачами.

Также в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 113:105.

Наиболее результативным игроком матча стал легкий форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, оформивший 31 очко, 5 подборов и 7 результативных передач. У хозяев поля отличился разыгрывающий Трей Янг также с 31 очками и 7 подборами и 10 передачами. Его коллега по команде Клинт Капела отметился 16-ю подборами.

НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
105 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 31, Коллинс - 20, Хаертер - 19, Капела - 14, Галлинари - 13, Л. Уильямс - 4, Реддиш - 4, Богданович, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Райт, Хантер, Хилл
Бруклин Нетс: Дюрант - 31, Харден - 20, Браун - 15, Олдридж - 15, Миллз - 11, Томас - 11, Джонсон - 4, Клэкстон - 4, Бембри - 2, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Картер, Миллсэп, Харрис, Шарп, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
106 : 93
Даллас Маверикс
Даллас
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 26, Сабонис - 24, Тёрнер - 17, Брогдон - 12, Бриссетт - 9, Дуарте - 8, Мартин - 8, Уонамэйкер - 2, Битадзе, Вашингтон, Джарро, Джексон, Крэйг, Лэмб, Макконнелл, Уоррен, Холидэй
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Порзингис - 22, Хардуэй-младший - 15, Брансон - 14, Браун - 5, Финни-Смит - 4, Грин - 2, Клебер - 2, Пауэлл - 2, Баллок, Браун, Бёрк, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
124 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Шарлотт Хорнетс: Букнайт - 24, Бриджес - 23, Убре - 22, Мартин - 19, Хэйворд - 19, Кэри - 7, Тор - 7, Джонс - 3, Болл, Вашингтон, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Пламли, Ричардс, Розир, Смит
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Дэвис - 19, Багли III - 15, Халибёртон - 15, Хилд - 15, Митчелл - 10, Барнс - 8, Томпсон - 6, Лень - 4, Вудард, Джонс, Кета, Кинг, Мету, Рэмси, Харклесс, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
90 : 87
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 24, Ванвлит - 17, Буше - 14, Сиакам - 13, Барнс - 12, Михайлюк - 5, Ватанабэ - 4, Флинн - 1, Ануноби, Ачиува, Берч, Бонга, Бэнтон, Горан Драгич, Джонсон, Шампани
Нью-Йорк Никс: Барретт - 19, Топпин - 19, Рэндл - 13, Роуз - 11, Фурнье - 9, Ноэль - 6, Куикли - 5, Робинсон - 4, Бёркс - 1, Sims, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Нокс, Саманич, Селден, Уокер
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