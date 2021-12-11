«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса из-за травмы
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (116:95) из-за болей в левом колене, сообщает Clutch Points.
Решение было принято за час до начала матча. Дэвис перед этим оценивал свою готовность к выходу на площадку. По словам главного тренера «Лос-Анджелеса» Фрэнка Вогеля, в пятницу Дэвис проснулся с болевыми ощущениями в колене. Он не знает, чем они вызваны. Медицинский штаб «Лейкерс» решил не рисковать здоровьем баскетболиста, пока не определит точные причины спонтанной боли в колене.
Дэвис впервые в этом сезоне пропустил матч регулярного чемпионата НБА из-за травмы. В прошлом месяце он не участвовал в матче с «Индиана Пэйсерз» из-за проблем с желудком.
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