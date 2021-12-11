Леброн Джеймс отреагировал на то, что Стефен Карри скоро побьёт рекорд НБА по трёхочковым

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который вскоре должен побить рекорд НБА по количеству забитых трёхочковых.
«Прежде всего тот факт, что в вечер, когда они играли, мы действительно следили за тем, сможет ли он сделать 16 трёхочковых за один матч, чтобы побить рекорд уже тогда — это просто даёт понять, насколько он потрясающий. Если и есть в истории НБА человек, который может сделать 16 трёхочковых за игру, то это Стеф Карри. Я буквально сижу и подсчитываю в голове. Я думаю: «16. Ладно, я знаю, что он несколько раз попадал 12. Ну, если кто-то и сможет это сделать, то это он».
У нас с ним было очень много отличных сражений. Он сделал так много важных бросков и попаданий в матчах с нами. Очевидно, что он был феноменален всю свою карьеру.
Что ещё важнее, он просто отличный парень. Я знаю Рэя Аллена, знаю, сколько работы он вложил в этот рекорд. И если есть какой-то парень, которому он должен позволить обойти свой рекорд, то это Стеф», — приводит слова Джеймса Clutch Points.
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