Чемпион НБА: «Лейкерс» — отстой. Они даже не заслуживают того, чтобы я о них говорил

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс жёстко высказался о «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Лейкерс» — отстой. Вот какие они. Я устал приходить на ТВ и говорить о «Лейкерс». Знаете, почему? Они даже не заслуживают того, чтобы я о них говорил. Они нехорошие, они не заслужили права упоминаться на национальном телевидении. Есть и другие команды, которые заслуживают обсуждения, например, «Кингз», которые очень хорошо играют с тех пор, как ушёл Люк Уолтон, или «Рокетс», которые одержали семь побед подряд.
Если же говорить о «Лейкерс», раз меня спрашивают, то больше всего критики заслуживает Энтони Дэвис. Он должен чаще забирать мяч в атаке. Он небрежно набирает по 24 очка и 11 подборов, и «Лейкерс» играют лучше всего, когда они строят свою игру вокруг Энтони Дэвиса в зоне нападения. Леброн и Расселл Уэстбрук должны передать ответственность Энтони Дэвису», — сказал Кендрик Перкинс в эфире ESPN.
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