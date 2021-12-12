Названа причина проблем в раздевалке «Никс»

Американский журналист Марк Берман дал комментарий по поводу дел внутри команды «Нью-Йорк Никс».

«Лидерство в раздевалке стало проблемой. Рэндл не является прирождённым лидером, по собственному признанию, он тихий тип, как и Деррик Роуз.



Другим кандидатам на лидерство было бы трудно стать мотивационным оратором команды: Кемба Уокер, изгнанный из ротации; Эван Фурнье, испытывающий трудности французский новичок, который никогда не славился своими ораторскими умениями; Тадж Гибсон, в настоящее время вовсе выбывший из игры.



Именно Рэндл должен вывести эту группу из упадка, и один из источников сказал, что форвард иногда может быть одиночкой в раздевалке. Несмотря на это, он постоянно общается с прессой», — написал Берман в статье New York Post.