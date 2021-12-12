«Милуоки» на выезде уверенно обыграл «Нью-Йорк»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» на своей площадке принимал «Милуоки Бакс». Победу в игре одержали гости со счётом 112:97.

Уже в первой четверти «олени» обеспечили себе уверенное преимущество в 10 очков. Во второй четверти гости закрепили преимущество и на большой перерыв ушли со счётом 61:48.

В третьем отрезке игры шла равная борьба, обе команды за 12 минут набрали больше 30 очков, но и тут «Милуоки» оказался сильнее — 32:31. В четвёртой четверти команды на двоих набрали всего 37 очков (19:18 в пользу гостей).

После 28 игр регулярного первенства «Милуоки Бакс» идёт на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 18 побед и 10 поражений. «Нью-Йорк Никс» идёт 12-м (12-15).