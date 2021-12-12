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«Милуоки» на выезде уверенно обыграл «Нью-Йорк»

«Милуоки» на выезде уверенно обыграл «Нью-Йорк»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» на своей площадке принимал «Милуоки Бакс». Победу в игре одержали гости со счётом 112:97.

Уже в первой четверти «олени» обеспечили себе уверенное преимущество в 10 очков. Во второй четверти гости закрепили преимущество и на большой перерыв ушли со счётом 61:48.

В третьем отрезке игры шла равная борьба, обе команды за 12 минут набрали больше 30 очков, но и тут «Милуоки» оказался сильнее — 32:31. В четвёртой четверти команды на двоих набрали всего 37 очков (19:18 в пользу гостей).

После 28 игр регулярного первенства «Милуоки Бакс» идёт на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 18 побед и 10 поражений. «Нью-Йорк Никс» идёт 12-м (12-15).

НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Гримс - 27, Нокс - 18, Роуз - 18, Куикли - 11, Робинсон - 9, Рэндл - 8, Фурнье - 6, Барретт, Бёркс, Гибсон, Макбрайд, Ноэль, Саманич, Селден, Симс, Топпин, Уокер
Милуоки Бакс: Миддлтон - 24, Адетокунбо - 20, Портис - 19, Худ - 14, Холидэй - 13, Аллен - 12, Коннотон - 10, Smart, Адетокунбо, Дивинченцо, Казинс, Лопес, Мамукелашвили, Мэттьюз, Нвора, Оджелей, Хилл
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