Скотти Пиппен: я бы обыграл Майкла Джордана и в гольф тоже

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен дал очередной комментарий по поводу отношений с Майклом Джорданом.

«Майкл действительно купил клюшки, чтобы уделать меня в гольф, когда я только пришёл в команду. Ему повезло, что у меня в год новичка болела спина. Я бы и в гольф его обыграл. Но мы никогда не играли в гольф вместе.



Кто выиграл бы сегодня? О, я не знаю. Моя игра сейчас не на высоте», — приводит слова Пиппена Essentially Sports.

Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.