Впервые в сезоне матчи НБА перенесены из-за коронавируса
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Матчи «Чикаго Буллз» с «Детройт Пистонс» и «Торонто Рэпторc» в регулярном чемпионате НБА перенесены на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в клубе из Иллинойса, сообщается на официальном сайте лиги.
В настоящее время девять игроков «Чикаго» находятся в протоколе НБА по охране здоровья и безопасности. На карантин ушли Демар Дерозан, Зак Лавин, Джавонт Грин, Мэтт Томас, Деррик Джонс, Айо Досунму, Стэнли Джонсон, Алайз Джонсон и Трой Браун. Чтобы матчи состоялись, в составе команды должно быть как минимум восемь игроков. «Буллз» не смогли собрать необходимое количество баскетболистов, что вынудило лигу впервые в сезоне перенести игры из-за коронавируса.
«Чикаго» должен был сыграть с «Детройтом» 14 декабря, а с «Торонто» — 16 декабря.
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