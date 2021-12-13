Впервые в сезоне матчи НБА перенесены из-за коронавируса

Матчи «Чикаго Буллз» с «Детройт Пистонс» и «Торонто Рэпторc» в регулярном чемпионате НБА перенесены на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в клубе из Иллинойса, сообщается на официальном сайте лиги.

В настоящее время девять игроков «Чикаго» находятся в протоколе НБА по охране здоровья и безопасности. На карантин ушли Демар Дерозан, Зак Лавин, Джавонт Грин, Мэтт Томас, Деррик Джонс, Айо Досунму, Стэнли Джонсон, Алайз Джонсон и Трой Браун. Чтобы матчи состоялись, в составе команды должно быть как минимум восемь игроков. «Буллз» не смогли собрать необходимое количество баскетболистов, что вынудило лигу впервые в сезоне перенести игры из-за коронавируса.



«Чикаго» должен был сыграть с «Детройтом» 14 декабря, а с «Торонто» — 16 декабря.