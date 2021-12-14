Олимпийская чемпионка из США объявила, что её российская жена Анна Петракова беременна

Двукратная олимпийская чемпионка, американка Кэндис Паркер рассказала, что её жена, российская баскетболистка Анна Петракова, ждёт ребенка.
«С годовщиной! Два года назад я женилась на лучшей подруге. Сердце тогда могло просто разорваться. Я плакала как ребёнок. Это путешествие было нелёгким. Но я горжусь нами обеими, горжусь тем, что мы создали и кем мы стали. Спасибо, что всегда любила Лайлу как свою собственную. Ты была моей поддержкой и голосом разума. Спасибо за мой смех и твои объятия, мой танец под дождём, моё счастье, мой дом. Спасибо, что указываешь мне на ошибки и помогаешь двигаться вперёд. Я тебя люблю.
Мы всегда мечтали о своей семье. Не верится, что теперь у нас будет ребёнок! Лайла готова стать старшей сестрой! Не могу дождаться, чтобы перейти к следующей главе жизни вместе с тобой!» — написала Паркер в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Кэндис Паркер в «Инстаграме».
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