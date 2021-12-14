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Олимпийская чемпионка из США объявила, что её российская жена Анна Петракова беременна

Олимпийская чемпионка из США объявила, что её российская жена Анна Петракова беременна
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Двукратная олимпийская чемпионка, американка Кэндис Паркер рассказала, что её жена, российская баскетболистка Анна Петракова, ждёт ребенка.

«С годовщиной! Два года назад я женилась на лучшей подруге. Сердце тогда могло просто разорваться. Я плакала как ребёнок. Это путешествие было нелёгким. Но я горжусь нами обеими, горжусь тем, что мы создали и кем мы стали. Спасибо, что всегда любила Лайлу как свою собственную. Ты была моей поддержкой и голосом разума. Спасибо за мой смех и твои объятия, мой танец под дождём, моё счастье, мой дом. Спасибо, что указываешь мне на ошибки и помогаешь двигаться вперёд. Я тебя люблю.

Мы всегда мечтали о своей семье. Не верится, что теперь у нас будет ребёнок! Лайла готова стать старшей сестрой! Не могу дождаться, чтобы перейти к следующей главе жизни вместе с тобой!» — написала Паркер в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Кэндис Паркер в «Инстаграме».

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