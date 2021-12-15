«Реал», «Барселона», «Фенербахче», «Милан» и «Анадолу Эфес» добыли победы в Евролиге

Завершились 5 матчей 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» на домашней площадке принимал «Басконию». Встреча завершилась со счётом 87:72 в пользу турецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал Василие Мицич, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметились Джейсон Грейнджер и Симоне Фонтеккио (в активе обоих по 17 очков).
Ещё один турецкий клуб, «Фенербахче», принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Победу в этом матче со счётом 90:79 праздновали хозяева. Центровой Девин Букер принёс «Фенербахче» 22 очка. У «Маккаби» чаще других отличался Джеймс Нанналли — 33 очка.
В третьем матче игрового дня «Црвена Звезда» встречалась с «Барселоной». Противостояние прошло на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилось победой каталонского клуба — 76:69 .
Ещё в двух матчах друг с другом сражались «Милан» и «Панатинаикос», а также «Реал» и «Альба». Победу в этих встречах праздновали итальянский и испанский клубы соответственно.
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