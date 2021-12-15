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«Реал», «Барселона», «Фенербахче», «Милан» и «Анадолу Эфес» добыли победы в Евролиге

«Реал», «Барселона», «Фенербахче», «Милан» и «Анадолу Эфес» добыли победы в Евролиге
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Завершились 5 матчей 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» на домашней площадке принимал «Басконию». Встреча завершилась со счётом 87:72 в пользу турецкой команды.

Самым результативным в составе победителей стал Василие Мицич, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметились Джейсон Грейнджер и Симоне Фонтеккио (в активе обоих по 17 очков).

Ещё один турецкий клуб, «Фенербахче», принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Победу в этом матче со счётом 90:79 праздновали хозяева. Центровой Девин Букер принёс «Фенербахче» 22 очка. У «Маккаби» чаще других отличался Джеймс Нанналли — 33 очка.

В третьем матче игрового дня «Црвена Звезда» встречалась с «Барселоной». Противостояние прошло на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и завершилось победой каталонского клуба — 76:69 .

Ещё в двух матчах друг с другом сражались «Милан» и «Панатинаикос», а также «Реал» и «Альба». Победу в этих встречах праздновали итальянский и испанский клубы соответственно.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
14 декабря 2021, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 72
Баскония
Витория, Испания
Анадолу Эфес: Мицич - 24, Пляйсс - 17, Ларкин - 16, Морман - 15, Бьёбуа - 7, Петрушев - 6, Брайант - 2, Андерсон, Данстон, Симон, Синглтон, Тунджер
Баскония: Грейнджер - 17, Фонтеккио - 17, Болдуин - 10, Питерс - 9, Седекерскис - 8, Гедрайтис - 5, Эноч - 5, Нноко - 1, Баррера, Костелло, Куруцс, Маринкович
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
14 декабря 2021, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 79
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Букер - 22, де Коло - 21, Гудурич - 9, Хенри - 9, Веселы - 8, Полонара - 8, Пьерр - 8, Хазер - 5, Биберович, Бирсен, Дювериоглу, Махмутоглу
Маккаби Тель-Авив: Нанналли - 18, Уилбекин - 14, Эванс - 13, Деррик Уильямс - 10, Жижич - 9, Калояро - 7, Тейлор - 5, Рейнольдс - 3, Блайзер, ДиБартоломео, Коэн, Соркин
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
14 декабря 2021, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
69 : 76
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Калинич - 15, Митрович - 15, Уолтерс - 11, Давидовац - 8, Маркович - 8, Иванович - 4, Кузмич - 4, Холлинс - 2, Цирбес - 2, Добрич, Лазаревич, Лазич
Барселона: Хэйс - 14, Шанлы - 11, Шмитс - 11, Миротич - 10, Курич - 8, Дэвис - 6, Лапровиттола - 6, Мартинес - 6, Йокубайтис - 2, Ориола - 2, Кайседо, Экзам
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
14 декабря 2021, вторник. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
75 : 54
Панатинаикос
Афины, Греция
Олимпия Милан: Холл - 19, Хайнс - 14, Дэниелс - 9, Мелли - 9, Шилдс - 9, Дилэйни - 7, Родригес - 6, Грант - 2, Бентил, Датоме, Риччи, Тарчевски
Панатинаикос: Макон - 14, Перри - 7, Каселакис - 6, Уайт - 6, Папапетру - 5, Эванс - 5, Папаяннис - 4, Сент-Рос - 4, Бохоридис - 3, Авдалас, Каввадас, Манцукас
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
14 декабря 2021, вторник. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
87 : 64
Альба
Берлин, Германия
Реал Мадрид: Тавареш - 17, Фернандес - 14, Рэндольф - 13, Уильямс-Госс - 9, Ханга - 9, Льюль - 6, Нуньес - 5, Тэйлор - 5, Пуарье - 4, Козёр - 3, Ндиайе - 2, Цаликис-Вукчевич
Альба: Тиман - 11, Олинде - 10, Ло - 8, Блатт - 7, Делов - 6, Ламмерс - 6, Шнайдер - 6, Эрикссон - 4, Да Силва - 2, Зусман - 2, Маттиссек - 2, Смит
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