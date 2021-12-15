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«Бруклин» готов обменять одного из лучших снайперов НБА

«Бруклин» готов обменять одного из лучших снайперов НБА
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Клуб НБА «Бруклин Нетс» готов вести переговоры о возможном обмене атакующего защитника Джо Харриса, сообщает Bleacher Report со ссылкой ассистента генерального менеджера одной из команд чемпионата.

«По-моему, это безумие. Он их единственный игрок, который умеет бросать и защищаться, и бросать трёхочковые», — заявил один из ассистентов.

Напомним, в ноябре стало известно, что Харрис перенесёт операцию по поводу травмы голеностопа и пропустит 1-2 месяца. Харрис не играет с 14 ноября, когда он получил травму в матче с «Оклахома-Сити Тандер». В нынешнем сезоне защитник набирает 11,3 очка и 4,0 подбора в среднем за игру при точности трёхочковых 46,5%, оправдывая статус одного из лучших снайперов лиги.

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