«Бруклин» готов обменять одного из лучших снайперов НБА

Клуб НБА «Бруклин Нетс» готов вести переговоры о возможном обмене атакующего защитника Джо Харриса, сообщает Bleacher Report со ссылкой ассистента генерального менеджера одной из команд чемпионата.



«По-моему, это безумие. Он их единственный игрок, который умеет бросать и защищаться, и бросать трёхочковые», — заявил один из ассистентов.



Напомним, в ноябре стало известно, что Харрис перенесёт операцию по поводу травмы голеностопа и пропустит 1-2 месяца. Харрис не играет с 14 ноября, когда он получил травму в матче с «Оклахома-Сити Тандер». В нынешнем сезоне защитник набирает 11,3 очка и 4,0 подбора в среднем за игру при точности трёхочковых 46,5%, оправдывая статус одного из лучших снайперов лиги.