Леброн Джеймс отреагировал на то, что Стефен Карри стал лучшим снайпером в истории НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на достижение разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.



«Только что приземлился в Далласе, чтобы увидеть, как Стефен Карри побил рекорд, который сделал его ещё более крутым. Он сделал это! Поздравляю, брат! Это невероятно!» — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».



Напомним, Стефен Карри из «Голден Стэйт» установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. В первой четверти матча с «Нью-Йорк Никс» баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере. Карри превзошёл рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона-2013/2014. Награду Карри вручали Аллен и прежний рекордсмен Реджи Миллер. Матч закончился со счётом 105:96 в пользу «Уорриорз».