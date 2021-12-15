Леброн Джеймс отреагировал на то, что Стефен Карри стал лучшим снайпером в истории НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на достижение разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
«Только что приземлился в Далласе, чтобы увидеть, как Стефен Карри побил рекорд, который сделал его ещё более крутым. Он сделал это! Поздравляю, брат! Это невероятно!» — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».
Напомним, Стефен Карри из «Голден Стэйт» установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. В первой четверти матча с «Нью-Йорк Никс» баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере. Карри превзошёл рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона-2013/2014. Награду Карри вручали Аллен и прежний рекордсмен Реджи Миллер. Матч закончился со счётом 105:96 в пользу «Уорриорз».
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