Стартовало голосование на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Стартовало голосование болельщиков на шестой в истории Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который состоится 20 февраля 2022 года в Москве на «ВТБ Арене».



Игра пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды Мира».



Проголосовать за любимых игроков можно в социальной сети Вконтакте, официальном партнере Единой Лиги ВТБ.



Голосование продлится до 14 января 2022 года 12:00 (МСК).



По итогам первого этапа голосования Единая Лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 61 игрока — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.



На втором этапе сформировать звездные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ (с 15 по 24 января). По итогам анкетирования журналистов Лига опубликует окончательные списки участников Матча Всех Звезд Единой Лиги ВТБ.