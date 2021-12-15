Стартовало голосование на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Стартовало голосование болельщиков на шестой в истории Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который состоится 20 февраля 2022 года в Москве на «ВТБ Арене».
Игра пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды Мира».
Проголосовать за любимых игроков можно в социальной сети Вконтакте, официальном партнере Единой Лиги ВТБ.
Голосование продлится до 14 января 2022 года 12:00 (МСК).
По итогам первого этапа голосования Единая Лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 61 игрока — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.
На втором этапе сформировать звездные команды будет предложено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ (с 15 по 24 января). По итогам анкетирования журналистов Лига опубликует окончательные списки участников Матча Всех Звезд Единой Лиги ВТБ.
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