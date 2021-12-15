Том Брэди отреагировал на знаковое достижение Стефена Карри

Игрок клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) «Тампы-Бэй Бакканирс» Том Брэди отреагировал на достижение разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Напомним, Стефен Карри из «Голден Стэйт» установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в истории НБА. В первой четверти матча с «Нью-Йорк Никс» баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере. Карри превзошёл рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона-2013/2014.



«Поздравляю моего друга и товарища. Какое достижение!» — написал Том Брэди в своём «твиттере».



44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Напомним, свой седьмой титул Брэди завоевал в 2021 году в составе «Тампы». Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.



Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и стал лучшим скорером лиги в 2016 году. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.